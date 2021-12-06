Видео ⟩ Гобземса снова задержали - теперь в Вентспилсе

Гобземс, как и сегодня утром в Тукумсе, был помещен в отделение полицейского автомобиля, предназначенное для задержанных. Его увезли под крики сторонников.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что в Вентспилсе задержан организатор протеста. В полиции против него, как и в Тукумсе, начаты два процесса административных нарушений: одно за неподчинение законным требованиям должностных лиц, другое - за нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах.

Агентство LETA убедилось в том, что согласно закону об административной ответственности задержать лицо разрешается не более чем на четыре часа. Срок задержания лица отсчитывается с момента фактического задержания.

Ранее сообщалось, что Госполиция освободила задержанного в понедельник в Тукумсе Гобземса и начала против него два процесса административного нарушения.

Один процесс был начат за неподчинение требованиям стражей порядка, а второй - за нарушение закона о собраниях, шествиях и пикетах, пояснили TVNET в Госполиции.

Кроме того, было начато несколько административных процессов против других участников несанкционированного собрания, оценивается ответственность и остальных присутствовавших.

Госполиция призывает не посещать такие несанкционированные собрания.

Гобземс после освобождения из полицейского участка сообщил в соцсетях, что за "нарушение" закона требует "увольнения всех тукумских ментов" и отставки главы МВД Марии Голубевой и начальника Госполиции Арманда Рукса.

Кроме того, несмотря на событие в Тукумсе, депутат заявил, что отправится дальше в Талси, где ранее объявил о встрече с жителями. Если депутата задержат в Талси, он поедет в Вентспилс, Лиепаю и другие города.

Напомним, в понедельник в Тукумсе был задержан депутат Сейма Алдис Гобземс. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как депутата помещают в отделение полицейской машины, предназначенное для задержанных. Гобземс сопротивлялся посадке в автомашину. На видео видно также, что на него надели наручники.

Перед задержанием депутат активно общался с полицейскими, требуя предъявить служебное удостоверение.

Smalkā tūre noslēgusies.

Tas arī viss.

Smalkais būrī

Paldies @Valsts_policija ,

Paldies @Valsts_drosiba !

Īsta Ziemassvētku dāvana! ❤️ pic.twitter.com/HkXFxr5lyH — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 6, 2021

На месте происшествия сотрудники полиции призвали организатора мероприятия немедленно прекратить административное правонарушение, но он отказался это сделать. Следовательно, в соответствии с законом об административной ответственности лицо было задержано и доставлено в отделение полиции для получения объяснений, сообщили в полиции.

Гобземс прибыл в Тукумс на специальном автобусе для проведения акции протеста против властей. Место встречи было назначено у магазина Lidl, а задержание произошло около автозаправочной станции. На акцию собралось несколько десятков человек.

Гобземс предполагал в ближайшие дни провести встречи в Талси, Вентспилсе и Лиепае, а 13 декабря рекламировал акцию у Рижского замка.