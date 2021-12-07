Вт, 7.12.2021
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Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии

В Латвии настолько холодно, что школьники могут не посещать занятия

Холодный зимний день в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В случаях, когда температура воздуха опускается до -20 и более градусов ниже нуля, младшие школьники могут не посещать учебные заведения.

В соответствии с правилами Кабинета министров о гигиенических требованиях для образовательных учреждений, реализующих программы общего начального, общего среднего, профессионального основного образования, профессионально-технического или среднего профессионального образования, установлены ограничения по холоду, при которых учащиеся могут оставаться дома.

Дети младше 12 лет могут не посещать школу, если температура воздуха опускается ниже -20 градусов, в то время как старшие школьники могут не ходить в школу, если воздух охладился как минимум до -25 градусов.

В оперативном управлении Государственной пожарно-спасательной службы сообщили, что до 9 часов утра в Видземе местами ожидается очень холодная погода, а воздух остынет до минус -25-27 градусов. Очень сильным мороз будет и в более поздние часы.


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