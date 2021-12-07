Молодая девушка попала в пасть к крокодилу, но чудом смогла вырваться

Компания, которая организовала рафтинг, отмечает, что это первый случай в их практике, когда крокодил напал на туристов, пишет BBC.

18-летняя британка Амели Осборн-Смит отправилась в путешествие по Замбии во время академического года перед поступлением в университет. Организаторы путешествия заявляли, что сплав будет безопасным, поскольку крокодилы нечасто нападают на людей.

Однако когда Амели сидела на краю лодки, на нее набросился трехметровый крокодил: он зацепил девушку за ногу и потащил в воду. Друг британки нырнул за ними в воду, ударил рептилию, благодаря чему крокодил разжал пасть и отпустил девушку.

Амели была доставлена вертолетом в больницу, медики провели хирургическую операцию. Как пишет BBC, у девушки сильно повреждены голень и правая ступня и вывихнуто бедро. Как только ее состояние стабилизируется, ее перевезут в Великобританию. Психологическое состояние девушки стабильно.