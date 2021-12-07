Гобземс требует уволить "ментов" за нарушение закона

Уже сообщалось, что Гобземс был несколько раз задержан полицией в понедельник, 6 декабря за неповиновение полиции и организацию несогласованных пикетов. Депутат протестовал против правительства и вакцинации.

По приезду в Тукумс Гобземс в прямой трансляции на своей страничке в Facebook не скрывал радости по поводу того, что на его протесты против власти явились и стражи порядка. Место встречи со сторонниками было назначено возле магазина Lidl. На встречу с Гобземсом в Тукумсе пришли пару десятков людей. Когда полиция завела с депутатом разговор о мероприятии, он начал отвечать в резком тоне.

"Покажи удостоверение! Сам голос не повышай! Покажи удостоверение! Не трогай меня," - отрезал Гобземс.

Тем временем один из попавших на видео на фоне кричит полицейским: "Ни стыда, ни совести у вас, тоже мне, герои!"

Немногим позже Гобземса под крики недовольных сторонников проводили в полицейский автомобиль. Зрители происходящее снимали на телефоны и ругали полицейских.

Полиция пояснила, что в Тукумсе сегодня утром было констатировано несогласованное, несанкционированное собрание, нарушавшее закон "О собраниях, шествиях и пикетах". Также на месте были констатированы нарушения правил эпидемиологической безопасности Кабмина - на улице вместе собралось более 20 человек.

Госполиция указала, что на месте происшествия сотрудники призвали организатора немедленно прекратить административное правонарушение, однако он отказался это сделать.