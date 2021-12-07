Вт, 7.12.2021
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Гунтарс Левицс, глава правления Clean R

За сутки предотвращено 28 попыток незаконного пересечения латвийской границы

Установка временного заграждения из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вчера пограничники предотвратили 28 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2816 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 85 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 437 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.


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