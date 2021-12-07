За сутки предотвращено 28 попыток незаконного пересечения латвийской границы

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2816 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 85 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 437 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.