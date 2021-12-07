Омикрон-штамм зарегистрирован в 47 странах

В 18 странах Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) подтверждены 212 случаев омикрон-штамма коронавируса.
Большая часть подтвержденных случаев связаны с путешествиями в страны Африки, а некоторые из заболевших совершали пересадку в местах между Европой и Африкой.
В некоторых странах - Бельгии, Дании, Германии, Испании - подтверждены случаи без эпидемиологической связи с локациями, где задокументировано распространение омикрон-штамма. В этих странах может происходить незамеченное распространение штамма в обществе.
Все до сих пор известные случаи, в которых было известно о степени тяжести заболевания, были асимптоматические или легкие, а о смертях данных нет.
Эти числа конечно стоит оценивать с осторожностью, так как количество подтвержденных случаев слишком мало, чтобы понимать, отличается ли омикрон-штамм по спектру заболевания от спектра ранее установленных вариантов.