Вт, 7.12.2021
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Омикрон-штамм зарегистрирован в 47 странах

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На данный момент в мире известно о 905 подтвержденных случаях омикрон-штамма коронавируса в 47 странах, свидетельствуют данные директора Департамента анализов риска и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрия Перевощикова, которые он презентовал на комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 7 декабря.

В 18 странах Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) подтверждены 212 случаев омикрон-штамма коронавируса.

Большая часть подтвержденных случаев связаны с путешествиями в страны Африки, а некоторые из заболевших совершали пересадку в местах между Европой и Африкой.

В некоторых странах - Бельгии, Дании, Германии, Испании - подтверждены случаи без эпидемиологической связи с локациями, где задокументировано распространение омикрон-штамма. В этих странах может происходить незамеченное распространение штамма в обществе.

Все до сих пор известные случаи, в которых было известно о степени тяжести заболевания, были асимптоматические или легкие, а о смертях данных нет.

Эти числа конечно стоит оценивать с осторожностью, так как количество подтвержденных случаев слишком мало, чтобы понимать, отличается ли омикрон-штамм по спектру заболевания от спектра ранее установленных вариантов.


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