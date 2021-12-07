Начальник Госполиции прокомментировал задержание Гобземса

Рукс, заслуживший критику со стороны Гобземса, пояснил, что решение о задержании депутата было принято сотрудниками конкретных участков полиции.

Учитывая, что Рукс не присутствовал на организованных Гобземсом мероприятиях, он не может с полной уверенностью утверждать, что в конкретных ситуациях все было в порядке, но полагается на профессионализм коллег.

Если у Гобземса есть претензии к действиям полиции и принятым решениям, он имеет право обратиться в суд, как и любой гражданин. Кроме того, полиция записала видео, которые могут быть использованы в качестве доказательств в административных делах, сказал Рукс.

Он пообещал, что полиция продолжит следить за деятельностью Гобземса и для акции 13 декабря возле Рижского замка разработан отдельный план мер безопасности. Начальник полиции выразил надежду, что степень зрелости общества достаточно высока, чтобы предотвратить провокации.

Рук напомнил, что Гобземса не арестовывали, а временно задержали в административном порядке. Кроме того, несмотря на дискуссии о неприкосновенности депутата, Рукс обратил внимание на то, что в Латвии нет закона, который позволял бы игнорировать закон. Полиция в такой ситуации находится "между молотом и наковальней" и не имеет времени ждать решения Сейма, чтобы прекратить противоправную деятельность, сказал начальник полиции.