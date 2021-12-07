Полиция возбудила в отношении Гобземса 12 административных дел

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции пояснили, что против организатора собраний полиция возбудила дела об административных правонарушениях, например, за несоблюдение законных требований должностных лиц, мелкое хулиганство и нарушения закона "О митингах, шествиях и пикетах".

Полиция также выявила некоторых посетителей несанкционированных собраний, и в настоящее время продолжается рассмотрение материалов дел. На текущий момент в отношении семи участников возбуждены дела об административных правонарушениях.

В настоящее время в полицейском участке Тукумса начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нападении на представителя власти в связи с тем, что не выясненное на данный момент лицо нанесло удар сотруднице полиции, которая в тот момент выполняла свои должностные обязанности по предотвращению нарушений.

Полиция призывает население не посещать несанкционированные собрания и соблюдать эпидемиологические требования, установленные государством, в противном случае участникам мероприятий придется отвечать по закону.