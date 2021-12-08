Внимание! На госдорогах образовались ледяные колеи

Специалисты объясняют, что образование колеи вызвано низкой температурой воздуха, установившейся после нескольких дней снегопада.

В воскресенье, 6 декабря, температура резко упала, поэтому действие соли стало неэффективным, и в результате движения снег уплотнился, прилип к проезжей части и образовал ледяные колеи. При низких температурах невозможно очистить проезжую часть от льда или растопить его.

Применение соли станет эффективно при повышении температуры воздуха минимум до минус пяти градусов, тогда и можно будет очистить проезжую часть от льда. Правилами Кабинета министров о требованиях к ежедневному содержанию государственных и муниципальных дорог и контролю за их выполнением допускается наличие на проезжей части автодорог класса А ледяной колеи толщиной от одного до двух сантиметров в зависимости от погодных условий.

В настоящее время за ситуацией следят управляющий сетью государственных дорог LVC и обслуживающий персонал VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, в среду планируется засыпать участки с колеей песком с солевой смесью, чтобы соль в смеси начала воздействовать на поверхность льда и скольжение снизилось.

В выходные метеорологический прогноз обещает повышение температуры, при котором начнется очистка проезжих частей ото льда.