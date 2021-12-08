Семерым иракцам позволили попасть в Латвию из Беларуси

Эти люди задержаны за незаконное пересечение границы.
Также за минувшие сутки Государственная пограничная охрана предотвратила 23 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2839 лицами.
С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.