Ср, 8.12.2021
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Семерым иракцам позволили попасть в Латвию из Беларуси

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник, 7 декабря, пограничники по гуманитарным соображениям не воспрепятствовали пересечению латвийско-белорусской границы семерыми гражданами Ирака, сообщили LЕТА в Государственной пограничной охране.

Эти люди задержаны за незаконное пересечение границы.

Также за минувшие сутки Государственная пограничная охрана предотвратила 23 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2839 лицами.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.


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