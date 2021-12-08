Семерым иракцам позволили попасть в Латвию из Беларуси

Эти люди задержаны за незаконное пересечение границы.

Также за минувшие сутки Государственная пограничная охрана предотвратила 23 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2839 лицами.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.