Норвегия вводит более строгие ограничения из-за Covid-19

С четверга на четыре недели власти ограничат количество гостей в одном домохозяйстве до 10 человек, не считая проживающих в нем.

Вспышка заболеваемости новым омикрон-штаммом Covid-19 среди десятков участников вечеринки, каждый из которых был вакцинирован, побудила правительство ввести новые ограничения для борьбы с Covid-19 в столице страны Осло и ее окрестностях.

Как сообщает The Local, ограничения были ужесточены в Осло и его окрестностях, а также в некоторых частях западной Норвегии, включая Берген. В то же время на национальном уровне были выпущены рекомендации по ношению масок и удаленной работе там, где это возможно.

"Ситуация настолько серьезна, что нам необходимо принять новые меры", - заявил премьер-министр Юнас Старе на пресс-конференции.

Во время Рождества количество гостей в доме может быть увеличено до 20, если расстояние между ними составляет не менее трех метров.

Если нет возможности соблюдать дистанцию​​ в один метр, будет необходимо носить маски, обслуживание в ресторанах и барах будет проводиться только у столиков. Время работы в общественных местах, где подаются алкогольные напитки, будет ограничено.

Дистанцирование в школах и детских садах еще не введено, но правительство заявляет, что это может измениться, если ситуация ухудшится.

Минфин страны объявил, что компании, пострадавшие от ограничения, смогут получить компенсацию.

Новые правила будут оценены 23 декабря, через две недели после вступления в силу.

"Риск перегрузки в системе здравоохранения и распространения наиболее заразного омикрон-штамма требует новых жестких мер в нашей стране", - сказал он.