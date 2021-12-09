Продажи противопростудных препаратов выросли на 320% - пришло время проверить свою детскую аптечку

СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ. При появлении первых симптомов простуды важно, чтобы дома были препараты, которые не позволят болезни прогрессировать и облегчат симптомы. Такой "скорой помощью" могут стать чаи или порошки с экстрактами растений для приготовления горячего напитка или гомеопатические препараты. Шиповник, витамин C и бузина мобилизируют иммунитет в борьбе с возбудителями болезни, а подорожник, ромашка и исландский мох помогут при боли в горле. Если у ребенка появились симптомы простуды, можно применить и растительные препараты для растирания груди, спины и стоп, или паровые ингаляции с препаратами, предназначенными специально для этих целей.

СРЕДСТВА ОТ НАСМОРКА. Если начинает течь из носа, первой помощью от насморка станет спрей или капли на растительной основе и солевые растворы. Некоторые из препаратов помогут снизить отек и воспаление слизистой, а также облегчить дыхание носом. Другие - разжижают густую слизь, предотвращая появление синусита. Однако увлекаться этими лекарствами не стоит, их можно применять не дольше 5 дней. Если, несмотря на очевидное наличие секрета, ребенку трудно высморкать нос, можно применить натуральную морскую воду - она поможет эффективно прополоскать нос.

СРЕДСТВА ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ И КАШЛЯ. Для лечения боли и першения в горле можно использовать спреи для слизистой полости рта. Выбирая лекарство от кашля, в первую очередь необходимо определить тип кашля - сухой, мокрый или раздражающий. В домашней аптечке рекомендуется хранить универсальный препарат, который облегчит любой тип кашля. Это может быть средство, в составе которого есть лечебные травы, - гомеопатический препарат. Если в течение 5-7 дней боль в горле и кашель не проходят или усиливаются, необходима консультация врача.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ. В течение всего года, и особенно в холодную погоду, фармацевты рекомендуют укреплять иммунитет детей витамином D и рыбьим жиром. При одновременном употребление витамина D и рыбьего жира необходимо сделать анализ крови и проконсультироваться с врачом о дозировке. После 8-недельного курса рекомендуется 4-недельный перерыв. Детям также можно заваривать укрепляющие иммунитет чаи с витамином С и шиповником. Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей дома можно хранить смеси эфирных масел, предназначенных для аромаванн и распыления в диффузоре.

"Если дома будут все названные средства, вы сможете своевременно среагировать и попытаться остановить болезнь натуральными, гомеопатическими препаратами, а в случае необходимости и лекарствами", - советует фармацевт интернет-аптеки Вилия Навикиене, - "в свою очередь, если не знаете, какое лекарство в конкретном случае поможет лучше всего, используйте возможность проконсультироваться у фармацевта удаленно, позвонив или написав на э-почту или в чат Azeta.lv".