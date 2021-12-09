Продажи противопростудных препаратов выросли на 320% - пришло время проверить свою детскую аптечку

СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ. При появлении первых симптомов простуды важно, чтобы дома были препараты, которые не позволят болезни прогрессировать и облегчат симптомы. Такой "скорой помощью" могут стать чаи или порошки с экстрактами растений для приготовления горячего напитка или гомеопатические препараты. Шиповник, витамин C и бузина мобилизируют иммунитет в борьбе с возбудителями болезни, а подорожник, ромашка и исландский мох помогут при боли в горле. Если у ребенка появились симптомы простуды, можно применить и растительные препараты для растирания груди, спины и стоп, или паровые ингаляции с препаратами, предназначенными специально для этих целей.
СРЕДСТВА ОТ НАСМОРКА. Если начинает течь из носа, первой помощью от насморка станет спрей или капли на растительной основе и солевые растворы. Некоторые из препаратов помогут снизить отек и воспаление слизистой, а также облегчить дыхание носом. Другие - разжижают густую слизь, предотвращая появление синусита. Однако увлекаться этими лекарствами не стоит, их можно применять не дольше 5 дней. Если, несмотря на очевидное наличие секрета, ребенку трудно высморкать нос, можно применить натуральную морскую воду - она поможет эффективно прополоскать нос.
СРЕДСТВА ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ И КАШЛЯ. Для лечения боли и першения в горле можно использовать спреи для слизистой полости рта. Выбирая лекарство от кашля, в первую очередь необходимо определить тип кашля - сухой, мокрый или раздражающий. В домашней аптечке рекомендуется хранить универсальный препарат, который облегчит любой тип кашля. Это может быть средство, в составе которого есть лечебные травы, - гомеопатический препарат. Если в течение 5-7 дней боль в горле и кашель не проходят или усиливаются, необходима консультация врача.
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ. В течение всего года, и особенно в холодную погоду, фармацевты рекомендуют укреплять иммунитет детей витамином D и рыбьим жиром. При одновременном употребление витамина D и рыбьего жира необходимо сделать анализ крови и проконсультироваться с врачом о дозировке. После 8-недельного курса рекомендуется 4-недельный перерыв. Детям также можно заваривать укрепляющие иммунитет чаи с витамином С и шиповником. Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей дома можно хранить смеси эфирных масел, предназначенных для аромаванн и распыления в диффузоре.
"Если дома будут все названные средства, вы сможете своевременно среагировать и попытаться остановить болезнь натуральными, гомеопатическими препаратами, а в случае необходимости и лекарствами", - советует фармацевт интернет-аптеки Вилия Навикиене, - "в свою очередь, если не знаете, какое лекарство в конкретном случае поможет лучше всего, используйте возможность проконсультироваться у фармацевта удаленно, позвонив или написав на э-почту или в чат Azeta.lv".
Перед началом приема любых лекарств внимательно прочитайте инструкцию по применению, лекарства следует использовать по назначению, не превышая указанную дозу. Перед тем, как давать лекарство детям, особенно самым маленьким, проконсультируйтесь с врачом.