Госполиция отрицает преследование людей по политическим причинам

Как сказано в заявлении Госполиции, в связи с собраниями людей, нарушающими установленные эпидемиологические требования, полиция возбудила несколько дел - как против организаторов мероприятий, так и против посетителей.

Любое лицо, которое приглашает людей на различные мероприятия и не соблюдает установленных правительством ограничений на собрания во время чрезвычайного положения, не только демонстрирует явно нигилистическое отношение к государственному порядку, но и подвергает риску здоровье приглашенных людей и их родственников, отмечает Рукс.

В настоящее время страна находится в чрезвычайном положении в связи с пандемией Covid-19, поэтому Госполиция призывает население не реагировать на призывы посещать общественные мероприятия, если они не являются законными или эпидемиологически безопасными.

Рукс отмечает, что полиция руководствуется основным принципом - один закон и одна правда для всех. "Мы живем в правовом государстве, где каждый может быть уверен, что сотрудники Государственной полиции выполняют свои законные обязанности, включая предотвращение и пресечение правонарушений", - сказал Рукс, добавив, что в противном случае полицейских можно было бы обвинить в бездействии.

Уже сообщалось, что на этой неделе депутат Сейма Алдис Гобземс провел встречи со своими сторонниками в разных регионах Латвии. В нескольких городах Курземе несанкционированные мероприятия Гобземса привели к задержанию депутата.