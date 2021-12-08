В Детской больнице перегружены ресурсы неотложной помощи
На данный момент в Детской клинической университетской больнице перегружены ресурсы оказания неотложной медицинской помощи на Виенибас гатве 45, сообщает больница в социальных сетях.
На данный момент в Детской клинической университетской больнице перегружены ресурсы оказания неотложной медицинской помощи на Виенибас гатве 45, сообщает больница в социальных сетях.
ольница призывает использовать возможность посетить педиатра в филиале Детской больницы "Гайлезерс", на улице Юглас 2, а также записаться на консультации по телефону.
Представитель Детской больницы Занда Пучука сообщила агентству LETA, что на данный момент больница столкнулась с несколькими инфекционными заболеваниями, в том числе - Covid-19. Также многие дети прибывают с желудочно-кишечными инфекциями.
Пучука указывает, что на данный момент случаи инфекции резко растут, так как дети вернулись на учебу после каникул, а также были ослаблены ограничения в связи с Covid-19.