Ср, 8.12.2021
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

В Детской больнице перегружены ресурсы неотложной помощи

Детская клиническая университетская больница ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На данный момент в Детской клинической университетской больнице перегружены ресурсы оказания неотложной медицинской помощи на Виенибас гатве 45, сообщает больница в социальных сетях.

ольница призывает использовать возможность посетить педиатра в филиале Детской больницы "Гайлезерс", на улице Юглас 2, а также записаться на консультации по телефону.

Представитель Детской больницы Занда Пучука сообщила агентству LETA, что на данный момент больница столкнулась с несколькими инфекционными заболеваниями, в том числе - Covid-19. Также многие дети прибывают с желудочно-кишечными инфекциями.

Пучука указывает, что на данный момент случаи инфекции резко растут, так как дети вернулись на учебу после каникул, а также были ослаблены ограничения в связи с Covid-19.


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