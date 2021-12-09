Станислав Шушкевич: Лукашенко сдал белорусскую независимость

- Поддерживаете ли вы контакты с другими участниками подготовки и подписантами Беловежских соглашений?

- Да, поддерживаю контакты с Геннадием Бурбулисом, с Леонидом Кравчуком, он, к сожалению, сейчас болен и лечится в Мюнхене. Недавно встречался с Витольдом Фокиным. Общались с Вячеславом Кебичем, пока он был жив.

- Какие причины, на ваш взгляд, привели к распаду СССР?

- Прежде всего, к распаду СССР привело то, что это была тюрьма народов. Власть в СССР прогнала со своих территорий и бросила в безлюдные регионы Казахстана и Узбекистана десять народов. Вторая причина, по которой распался СССР, - все республики и ряд автономий приняли декларации о государственном суверенитете. Не поддержать эти начинания было нельзя. Несмотря на то, что международные корифеи - Генри Киссинджер, Джордж Буш-старший, Франсуа Миттеран, отошедшая тогда от власти Маргарет Тэтчер - называли это сепаратизмом, а соратники Михаила Горбачева распространяли в Европе мнение, что в СССР один демократ - сам Горбачев, а остальные хотят получить более высокие должности в партийной иерархии, мы, повторюсь, добросовестно выполняли свою работу.

- Почему впоследствии Беларусь не пошла по демократическому пути развития?

- Потому что здесь власть захватили люди, для которых она стала наркотиком. Они умеют только нагло править, а не управлять. Первый раз Лукашенко был избран законно, потом он сохранял свою власть только благодаря фальсификациям. Были нарушены все принципы демократии.

Сегодня мы имеем государственный терроризм, силовые структуры правят страной и борются с собственным народом, блага распределяются одним человеком и его подчиненными, люди живут по старым советским порядкам. Государство наводит страх и пресекает любые демократические проявления. Протест считается шпионажем, действием зарубежных организаций и так далее. Кандидаты в президенты либо арестованы, либо вынуждены бежать за рубеж. Беларусь занимает последние места в Европе по положительным показателям и первые - по отрицательным.

- Насколько независима Беларусь сегодня?

- Лукашенко сдал белорусскую независимость, определенную Беловежскими соглашениями, все позиции. Он делает все, что хочет Путин. Беларусь сегодня фактически является фрагментом России, без ее финансовой поддержки Лукашенко бы не устоял. Бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский как-то сказал, что Россия хочет стать империй, но без Украины стать ею не может. Все кампании против Украины, это кампании за то, чтобы Путин стал императором.

- Могут ли Россия и Беларусь снова объединиться?

- Россия стремится это сделать, и, к сожалению, этому никто не препятствует. У нас превращают в "шпионов" и запрещают белорусские организации, такие как Ассоциация белорусов мира, Союз белорусских писателей, молодежные объединения. В Беларуси почти 1000 политзаключенных, признанных таковыми Amnesty International. У нас господствует государственный терроризм во главе с бессменным правителем, который уже очень давно нелегитимен.

- Как вы расцениваете угрозы Лукашенко вернуть в Беларусь ядерное оружие?

- Есть такая белорусская поговорка - бодливой корове Бог рога не дает. Своим главным достижением я считаю то, что я вывел ядерное оружие с территории Беларуси. Его возвращение - это государственное преступление, Лукашенко к нему готов при поддержке Путина. Но, я думаю, Путин вряд ли решится на такой шаг.

- Какими вам видятся перспективы для Беларуси после событий 2020 года?

- Совершенно очевидно, что на последних президентских выборах Лукашенко получил не более 20% голосов, но механизм фальсификации был отработан. Он - незаконный правитель, а незаконные правители заканчивают плохо. Я думаю, он дождется Гааги.

- Чем вы занимаетесь сейчас, над чем работаете?

- Я нахожусь на самоизоляции, все общение - по телефону. От коронавируса умерли многие родственники: сестра жены, мужья моих сестер.