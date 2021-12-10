Артем Умрихин: жена из Латвии, распад Artik & Asti и дом в Новой Риге

Музыкальный путь и создание дуэта Artik & Asti

Музыкант и продюсер Артем Умрихин, известный под псевдонимом Артик, занялся творчеством сразу после школы. Первым проектом Умрихина стала группа "Караты", пошумевшая на украинской сцене:

дуэт Артика и Кекса собрал внушительное количество локальных премий, выпустил два официальных альбома - и ушел в творческий отпуск.

В начале 2010 года Артем начал сольную карьеру: коллаборация с Quest Pistols имела успех. После он проявил себя как талантливый продюсер: трек Насти Кочетковой и T-Killah "Над землей", "Отпусти" Юли Савичевой с Джиганом, сотрудничество с Седоковой, Биланом, Дорном и группой "Нервы".

В 2010 году Артик совершенно случайно услышал демо-запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество: Умрихин захотел сделать качественный танцевальный проект с женским вокалом. Так появилась группа Artik & Asti - поп-музыка от опытного продюсера и профессиональной вокалистки.

Артем Умрихин ФОТО: скриншот видео

Новая солистка Artik & Asti и дальнейшие планы

В начале ноября Анна Дзюба объявила об уходе из группы Artik & Asti. Это стало неожиданной новостью для поклонников. Какое-то время назад певица закрыла Instagram-аккаунт и поделилась снимком из звукозаписывающей студии.

Артем же готовится представить новую солистку дуэта. Уже идет работа над новыми песнями. Журналисты отмечают, что имя певицы хранится в тайне.

"Есть заказы на корпоративы, концерты новогодние - будем работать. Готовим новую песню, будем презентовать новую солистку", - говорит артист.

Artik отметил, что скоро все будет официально объявлено. Идет последняя подготовка. Имя новой участницы музыкант не называет. Известно, что ее отобрали без кастинга. Новая солистка, по словам Артема, не так известна. Всего он получил три тысячи видеозаявок, но доверился интуиции.

Артем и Анна сумели сохранить хорошие отношения.

"Да, это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего - ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше", - сказала Анна в интервью Ксении Собчак.

«Artik & Asti» ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Супруга из Латвии и дом в Новой Риге

У Артема очень интересная семейная история. Он сам из Украины, супруга - гражданка Латвии, а дети родились в США.

"Я - человек мира... Я люблю путешествовать... Так сложилось, что и семья у меня интернациональная. Я - гражданин Украины, жена - гражданка Латвии, дети родились в Америке, а живем мы в Москве", - объяснил он в интервью Алене Жигаловой.

Что касается гражданства, то его дети - граждане Европы. Малышей зовут Итан и Наоми.

Супруга музыканта Рамина до знакомства с ним работала моделью на Кипре, а до этого была трейдером на биржах, стилистом и визажистом.

У детей фамилии Артсен. Артем объяснил, что это связано с тем, что у малышей другое гражданство и у них нет отчества. Было необходимо, чтобы их имена были созвучны с фамилиями. Поэтому музыкант решил основать новый род.