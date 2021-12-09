Чт, 9.12.2021
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Станислав Асеев, украинский журналист

2021 стал годом контрастов: Google снова выпустил душераздирающий ролик

ФОТО: скриншот с youtube.com

Google выпустил видео "Год в поиске" с самыми популярными запросами россиян в 2021 году. 

"2021 стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло", - говорится в видео и в описании к нему. 

Главными темами ролика стали события, которые разделяли и сплачивали жителей России в течение 2021 года: коронавирус и связанные с ним вакцинация и QR-коды, приговор политику Алексею Навальному, митинги в его поддержку, выступление Манижи на "Евровидении", скорбь по погибшим в результате стрельбы в Казани и Перми, авария на шахте "Листвяжная" и воспоминания об умерших в 2021 году знаменитых артистах.

Специально для видео певица Манижа записала песню "Неделимые".

 

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