2021 стал годом контрастов: Google снова выпустил душераздирающий ролик

"2021 стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло", - говорится в видео и в описании к нему.