2021 стал годом контрастов: Google снова выпустил душераздирающий ролик
Google выпустил видео "Год в поиске" с самыми популярными запросами россиян в 2021 году.
Google выпустил видео "Год в поиске" с самыми популярными запросами россиян в 2021 году.
"2021 стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло", - говорится в видео и в описании к нему.
Главными темами ролика стали события, которые разделяли и сплачивали жителей России в течение 2021 года: коронавирус и связанные с ним вакцинация и QR-коды, приговор политику Алексею Навальному, митинги в его поддержку, выступление Манижи на "Евровидении", скорбь по погибшим в результате стрельбы в Казани и Перми, авария на шахте "Листвяжная" и воспоминания об умерших в 2021 году знаменитых артистах.
Специально для видео певица Манижа записала песню "Неделимые".