Латвийцы больше всех в Европе пользуются пиратским контентом

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного Ведомством интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

В прошлом году в ЕС в среднем каждый житель использовал пиратский контент в интернете 5,9 раза в месяц, а в Латвии - в среднем 13,9 раза.

Немного меньше пиратского контента просматривали и слушали в интернете жители Эстонии и Литвы, которые обращались к нему 12,5 и 11,5 раза в месяц соответственно.

Далее следуют Мальта (10,4 раза), Венгрия (9,8), Кипр (9,4), Болгария (8,5), Чехия (8,4), Хорватия (8), Швеция и Словакия (обе страны 7,9), Греция (7,7), Люксембург и Дания (7,4 в обеих странах), Португалия, Ирландия и Бельгия (7 во всех странах), а также Словения (6,8), Франция (6,7) и Нидерланды (6,5).

Меньше, чем в среднем в ЕС, количество нарушений авторских прав в интернете было в Австрии (5,8 раза в месяц), Испании (5,7), Италии и Румынии (5,5 в обеих странах), Финляндии (4,8), Германии (3,9) и Польше ( 3,8).

EUIPO отмечает, что нарушение авторских прав в интернете является серьезной проблемой не только для правообладателей, но и для общества в целом, поскольку авторы контента не получают вознаграждения за свою работу, и это может сократить выбор контента, доступного для потребителей в долгосрочной перспективе.

В то же время в исследовании делается вывод, что пиратство в области музыки, кино и телевидения в ЕС снизилось по сравнению с 2017 годом, когда такой анализ проводился впервые.

В прошлом году использование пиратского контента в ЕС снизилось на 34% по сравнению с 2019 годом, заключила организация.

Латвия, Литва, а также Болгария, Франция, Хорватия, Португалия, Румыния и Словакия входят в число стран, где использование нелегального цифрового контента в 2017 году было выше, чем в среднем по ЕС, но за последние три года снижение было больше, чем в среднем по блоку.

За три года использование пиратского контента снизилось во всех государствах-членах ЕС, за исключением Финляндии, где оно оставалось стабильным на уровне чуть ниже среднего по ЕС.