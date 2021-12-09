ФСБ: украинский корабль сменил курс, его действия - провокация

По данным ФСБ, утром 9 декабря корабль вышел из порта Мариуполь и двинулся в сторону Керченского пролива. Однако, со стороны Украины не поступало заявок на прохождение пролива.

Береговая охрана погранслужбы ФСБ предупредила корабль о необходимости подачи заявки. "Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", — сообщили в российской спецслужбе.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — заявили в ФСБ.

Позже "Донбасс" лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.