ФСБ: украинский корабль сменил курс, его действия - провокация

По данным ФСБ, утром 9 декабря корабль вышел из порта Мариуполь и двинулся в сторону Керченского пролива. Однако, со стороны Украины не поступало заявок на прохождение пролива.
Береговая охрана погранслужбы ФСБ предупредила корабль о необходимости подачи заявки. "Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", — сообщили в российской спецслужбе.
"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — заявили в ФСБ.
Позже "Донбасс" лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.
"Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", — сообщили в спецслужбе.