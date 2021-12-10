Два человека погибли после столкновения грузовика и микроавтобуса
Два человека погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на шоссе Тинужи-Кокнесе (P80) днем в четверг, 9 декабря.
Два человека погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на шоссе Тинужи-Кокнесе (P80) днем в четверг, 9 декабря.
По данным полиции, в четверг около 16:10 в Тинужской волости Огрского района на 10-м километре шоссе Тинужи-Кокнесе, по предварительной информации, произошло столкновение между автомобилем Renault Master и грузовиком DAF с прицепом.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека в микроавтобуса. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Вчера в Латвии зарегистрировано 124 ДТП, 11 аварий были с пострадавшими, травмы получили 10 человек, погибли двое.
Задержаны семь водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, составлено 125 протоколов о превышении разрешенной скорости движения и 16 об агрессивном вождении, а всего за различные нарушения правил дорожного движения составлено 404 протокола.
Согласно статистике полиции, в течение дня в Рижском районе зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в Видземе и Земгале - по 20, в Латгалии - 17, а в Курземе - 12.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)