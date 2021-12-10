Много осадков и поднятие рек: синоптики о погоде на выходных

В ночь на субботу, 11 декабря, осадки ожидаются на всей территории Латвии, в основном дождь и ледяной дождь, а в Курземе снег.

Осадки и оттепель значительно ухудшат условия движения по дорогам, покрытым снегом и льдом. Также ожидается туман.

Температура воздуха в субботу составит 0...+5 градусов, в воскресенье станет немного холоднее. Местами в Курземе при ясном небе температура в ночь на воскресенье может опуститься до -5 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха время от времени будет опускаться ниже нуля, а в середине недели, возможно, поднимется до +3...+8 градусов. Временами ожидаются осадки и порывистый ветер.

Ожидается, что на большей части страны снег растает. Во второй половине следующей недели возможен быстрый рост уровня воды в реках.