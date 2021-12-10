Пт, 10.12.2021
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Элина Малыгина, режиссер, художница, писательница

Рижская дума не разрешила Гобземсу провести пикет

Здание Рижской думы ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рижская дума не согласовала запланированную на следующей неделе акцию протеста оппозиционного политика Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") в Риге, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Правоохранительные органы рекомендовали не проводить мероприятие. Самоуправление, связавшись с организатором, не получило уверенности в том, что он возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с нормами, действующими в настоящее время в стране.

Самоуправление не уверено, что организатор будет сотрудничать с полицией, и после его поездок по городам Латвии на этой неделе складывается скорее противоположное впечатление.

Гобземс ранее сообщал в социальных сетях, что 13 декабря в Риге проведет акцию протеста.

Государственная полиция возбудила против него на этой неделе несколько десятков дел административных дел о нарушениях на проводимых Гобземсом мероприятиях.

В понедельник Гобземс встречался со своими сторонниками в Тукумсе, Талси, Вентспилсе и Лиепае. В Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае депутат был временно задержан полицией. В последующие дни депутат объехал еще ряд городов в Видземе и Латгале.


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