Фонд капитала культуры компенсирует убытки за отмененные меропрития

Это пятый этап компенсаций. В начале декабря компенсации получили организаторы 35 отмененных мероприятий и концертов, подавшие заявки в предыдущем этапе. Выплаченные суммы варьировались от 134 до 222 302 евро.
Представитель VKKF Байба Гремзде отмечает, что 35 мероприятий отнюдь не были верхней границей поддержки. Можно было подать заявку и на большее количество, но некоторые, возможно, не знали об этой возможности. Для пятого этапа крайним сроком подачи заявок было первоначально 6 декабря, но затем срок был продлен до 11 января, даты окончания чрезвычайного положения, поскольку на этот период приходятся рождественские и новогодние мероприятия, которые по своей сути не могут быть перенесены.
Тот факт, что заявок относительно немного, не удивляет Кристиана Дракиса, руководителя департамента рекламы и маркетинга Latvijas koncerti. Многие научены горьким опытом прошлого года -ничего не планировать заранее, а если уж планировать, то летом, когда ограничения если и есть, то менее строгие.