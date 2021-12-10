Фонд капитала культуры компенсирует убытки за отмененные меропрития

Представитель VKKF Байба Гремзде отмечает, что 35 мероприятий отнюдь не были верхней границей поддержки. Можно было подать заявку и на большее количество, но некоторые, возможно, не знали об этой возможности. Для пятого этапа крайним сроком подачи заявок было первоначально 6 декабря, но затем срок был продлен до 11 января, даты окончания чрезвычайного положения, поскольку на этот период приходятся рождественские и новогодние мероприятия, которые по своей сути не могут быть перенесены.