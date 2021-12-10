В Нидерландах за время пандемии расцвела торговля марихуаной

За последние два года многие потребители марихуаны стали употреблять больше легальных наркотиков, чтобы снизить тревогу или разогнать скуку.

Когда в прошлом году Нидерланды ввели первый локдаун, у кофешопов образовались длинные очереди, вызвав "панику травки".

Но если бары, рестораны и ночные клубы на время пандемии закрылись, кофешопы могли продолжать работу, продавая свои продукты с собой.

По данным исследовательского института душевного здоровья и зависимостей Trimbos, 90% потребителей марихуаны в Нидерландах признали, что во время пандемии употребляют наркотик также часто или чаще, чем раньше. Три четверти опрошенных курят марихуану каждый день.

Историк наркотиков Стивен Снелдерс указывает, что употребление наркотиков служит в качестве инструмента снижения тревоги. Он напоминает, что и во время эпидемий чумы в Нидерландах возрастало потребление табака и опиума.

С 1976 года торговля наркотическими продуктами из конопли разрешена в специальных кафе.

Многие ждут смены законодательства, так как торговля марихуаной в лицензированных местах и ее употребление в Нидерландах разрешены, а другие части цепи, в том числе - выращивание конопли, запрещены.