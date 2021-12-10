ZVA: Побочные эффекты от бустерной дозы прививки такие же, как от первоначальных

До 30 ноября ZVA получило 40 сообщений о возможных побочных эффектах после получения третьей дозы вакцины. До 30 ноября в Латвии всего было получено 2796 сообщений о возможных побочных эффектах вакцин против Covid-19.

На данный момент вакцинация была сделана 2 270 977 раз, учитывая первые, вторые и третьи дозы.

Согласно данным статистики, о возможных побочных эффектах сообщает примерно один человек из тысячи вакцинированных.

Чаще всего ZVA получает сообщения о реакциях организма, которые указаны в инструкции, приложенной к вакцине: например, о боли в месте инъекции, повышенной температуре, судорогах и усталости. Полная информация о всех возможных побочных эффектах включена в инструкции по пользованию, которые можно изучить на домашней странице ZVA в Регистре лекарств, введя название препарата.

Из всех полученных Латвии сообщений о побочных эффектах от вакцин против Covid-19, 619 сообщений были оценены, как существенные. Это значит, что в этих случаях было сообщено о реакциях, которые привели, например, к госпитализации пациента, или которые врач посчитал медицински значимыми.

Это не значит, что все расстройства здоровья, о которых было сообщено, обязательно были связаны с употреблением лекарств, то есть, был подтвержден именно побочный эффект, подчеркивает ZVA. Чтобы оценить ситуацию, собирается дополнительная информация.

В Латвии до сих пор не подтвержден ни один случай смерти, который был бы достоверно вызван получением вакцины против Covid-19.

Из полученных ZVA сообщений о летальных исходах, которые случились спустя несколько дней после вакцинации, оценка 22 случаев завершена. После оценки этих случаев было констатировано, что в большинстве случаев смерть наступила в результате серьезных хронических заболеваний. В некоторых из случаев причиной смерти было вызванное Covid-19 воспаление легких, в других - другие лекарства.

ZVA напоминает, что польза от вакцинации против Covid-19 по-прежнему гораздо больше, чем риски, которые она вызывает.

ZVA также составила инфографику, в которой разъясняет, что происходит дальше с полученными в Латвии сообщениями о возможных побочных эффектах вакцин, и каким образом происходит оценка этих сообщений в Европейском агентстве лекарственных средств (ECDC).