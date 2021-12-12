Вс, 12.12.2021
Глупо думать, что война ограничится одной нацией представитель западной разведки
представитель западной разведки

Юрист: неграждан можно приравнять к особой категории граждан ЕС

  • Безгражданство в Эстонии и Латвии – это не навсегда, но…
  • Евроструктуры не хотят и не могут решить проблему безгражданства
  • Через голову Эстонии и Латвии к евровыборам неграждан не допустят
  • Признание серых паспортов в ОАЭ и Египте – вопрос к МИД Эстонии

Безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда? Должен ли ЕС помочь решению проблем лиц без гражданства? Реально ли что-либо изменить?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник фракции "Зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров из Латвии, приехавший в Таллинн для участия в международной конференции по правам неграждан, организованной евродепутатом Яной Тоом под эгидой фракции Renew Europe.

Выдержки из беседы:

– Вы давно занимаетесь темой неграждан, уже 14 лет работаете в Брюсселе. Почему в Латвии и Эстонии до сих пор так много неграждан?

– Главная проблема – это разделение компетенций между ЕС и странами-участницами. Вопросы гражданства – по-прежнему в компетенции стран-участниц.

На этапе вступления Еврокомиссия хотела что-то с этой проблемой сделать – Эстонии и Латвии давалось довольно много рекомендаций по натурализации и ускорению процесса приема в гражданство.

Тем не менее, в итоге эта задача была возложена на страны-участницы.

– То есть, Европарламент и Еврокомиссия ничем помочь негражданам не могут?

– Они могут помочь косвенно, но главное – политическая воля самих стран, Эстонии и Латвии. И все же которые шаги ЕС тоже может предпринять, так как проблема безгражданства – это проблема прав человека.

В Латвии на данный момент негражданами являются около 10% населения, то есть порядка 200 000 человек.

У них особый статус: это что-то среднее между иностранцем и гражданином Латвии. В Эстонии у неграждан статус другой – это лица с неопределенным гражданством. В понимании международного права – это классические лица без гражданства.

– Почему мы не видим подвижек в решении проблем неграждан? Безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда?

– Думаю, что не навсегда, но должна измениться политическая ситуация. Пока проблема неграждан не воспринимается как проблема, ее очень трудно решить.

– Европейские структуры не готовы решать эту проблему, не хотят или не могут?

– И не хотят, и не могут.

Причина в том, что на общеевропейском фоне этим затронута не такая уж большая группа людей, и они политически достаточно пассивны – не пытаются сами донести ее до руководства ЕС.

Конечно, отдельные депутаты из стран Балтии продолжают заниматься этой проблемой, но достаточно ли этого на общеевропейском фоне – большой вопрос.

Кое-что все же можно было бы сделать.

Сами государства могли бы сказать, что эти неграждане являются особой категорией граждан ЕС, не будучи национальными гражданами.

Они получили бы право свободно передвигаться по Евросоюзу (не только в туристических целяхприм. ред.) и работать в странах ЕС.

Евросоюз мог бы также расширить комплекс обладателей прав граждан ЕС, причислив к нему и неграждан. И прецеденты уже есть.

Например, к европейскому омбудсмену могут обращаться не только граждане, но и все постоянные жители ЕС.

В этом контексте может быть поставлен и вопрос о праве голоса на выборах в Европарламент. Государства ЕС могли бы подумать над тем, чтобы распространить это право и на определенные категории лиц, тесно связанные с государством.

– Насколько реально добиться права голоса для неграждан на европейских выборах?

– Юридически это возможно. По сути, это вопрос политической воли.

– Если Эстония и Латвия будут против, вопрос не удастся решить?

– Да, через голову Эстонии и Латвии этот вопрос не решить.

Перед политиками, которые этой проблемой занимаются, стоят две задачи: повлиять на Европарламент в целом, просветив коллег и показав, что такая проблема есть; вторая задача – лоббировать признание этой проблемы на уровне правительств стран ЕС.

– Много ли у вас единомышленников в Европарламенте, которые готовы обсуждать эту проблему?

– Сложно сказать, поскольку я не политик, а советник. Первую скрипку играют сами депутаты.

– Почему мы не видим подвижек, даже имея достаточно активных депутатов от Эстонии и Латвии?

– Схема принятия решений в ЕС – очень медленная. Я плотно занимаюсь проблемами отношений ЕС с Польшей и Венгрией и хорошо знаю, что первые разговоры о том, чтобы включить какие-то механизмы наказания появились через 10 лет после того, как проблема была идентифицирована. Это показывает, что решение сложных случаев требует продолжительного времени.

– Могут ли быть включены какие-то механизмы наказания и по части неграждан?

– По части неграждан пока нет таких механизмов, которые бы позволили реагировать на точечную проблему, не связанную с бюджетом ЕС, через санкции. Скорее, здесь применяется подход пряника, а не кнута.

Например, если бы государство предложило расширить круг своих граждан через гибкие условия для натурализации, Евросоюз мог бы оказать финансовую помощь в реализации этого предложения.

– Чем Европарламент может помочь в признании паспортов неграждан в ряде стран, где они вообще не акцептированы – в ОАЭ, Египте, Индии?

– Да, это большая проблема, связанная с тем, что вопрос двустороннего признания документов не регулируется на европейском уровне.

В свое время Еврокомиссия предложила создать общеевропейский регистр проездных документов, которые признаются в ЕС. И многие государства были против этой идеи. В результате был найден политический компромисс: вроде бы этот регистр создает Еврокомиссия, но считается, что он в руках государств – документы могут быть включены в этот регистр, только если сами государства их признают.

Основная роль в процессе  признания паспортов неграждан другими странами отводится министерствам иностранных дел Латвии и Эстонии.

В Латвии были такие случаи, когда МИДу удавалось решить эту проблему в двустороннем порядке.

Чем мог бы помочь Европарламент и Еврокомиссия? Использовать те рычаги, которые у них есть. Например, у ЕС есть соглашение о безвизовом режиме с ОАЭ, и в рамках этого соглашения должен постоянно происходить диалог между сторонами. И если МИДы стран Балтии будут заинтересованы и начнут лоббировать вопрос на уровне ЕС, то Еврокомиссия могла бы обратить на это внимание и договориться со странами-партнерами об особых категориях жителей, которые не подпадают напрямую под действие соглашения.

– То есть, проблема упирается в МИДы Балтии?

– По большому счету, это так. Евросоюз может помочь, но не может взять на себя ведущую роль в этом вопросе. Через голову МИДов конкретных стран это дело не решить.

– Так чем же можно обнадежить серопаспортников? Или пора посмотреть правде в глаза и признать, что проблему безгражданства на уровне Европы не решить?

– В первую очередь я бы призвал серопаспортников и неграждан Латвии рассмотреть возможность натурализации и что-то самим предпринять, так как любые усилия на международном уровне требуют много времени.

– Надеяться на встречные шаги не стоит?

– Надеяться можно, но надо понимать, что встречные шаги займут еще какое-то количество лет.

Кто может – натурализуйтесь, кто не может – добивайтесь изменений через давление на своих политиков и представителей в Европарламенте, чтобы ЕС поучаствовал в решении этих проблем.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда?/ Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Hugo Boss ФОТО: Pm
  • Почему в Латвии и Эстонии до сих пор так много неграждан?
  • Насколько европейские структуры готовы решать проблему безгражданства?
  • Чем ЕС может помочь негражданам? Почему нет подвижек?
  • Реально ли добиться права голоса для неграждан на европейских выборах?
  • Чем Европарламент может помочь в признании серых паcпортов в ОАЭ, Египте, Индии и ряде других стран?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Hugo Boss 


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