Юрист: неграждан можно приравнять к особой категории граждан ЕС

В Латвии на данный момент негражданами являются около 10% населения, то есть порядка 200 000 человек.

У них особый статус: это что-то среднее между иностранцем и гражданином Латвии. В Эстонии у неграждан статус другой – это лица с неопределенным гражданством. В понимании международного права – это классические лица без гражданства.

– Почему мы не видим подвижек в решении проблем неграждан? Безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда?

– Думаю, что не навсегда, но должна измениться политическая ситуация. Пока проблема неграждан не воспринимается как проблема, ее очень трудно решить.

– Европейские структуры не готовы решать эту проблему, не хотят или не могут? – И не хотят, и не могут.

Причина в том, что на общеевропейском фоне этим затронута не такая уж большая группа людей, и они политически достаточно пассивны – не пытаются сами донести ее до руководства ЕС.

Конечно, отдельные депутаты из стран Балтии продолжают заниматься этой проблемой, но достаточно ли этого на общеевропейском фоне – большой вопрос.

Кое-что все же можно было бы сделать.

Сами государства могли бы сказать, что эти неграждане являются особой категорией граждан ЕС, не будучи национальными гражданами.

Они получили бы право свободно передвигаться по Евросоюзу (не только в туристических целях – прим. ред.) и работать в странах ЕС.

Евросоюз мог бы также расширить комплекс обладателей прав граждан ЕС, причислив к нему и неграждан. И прецеденты уже есть.

Например, к европейскому омбудсмену могут обращаться не только граждане, но и все постоянные жители ЕС.

В этом контексте может быть поставлен и вопрос о праве голоса на выборах в Европарламент. Государства ЕС могли бы подумать над тем, чтобы распространить это право и на определенные категории лиц, тесно связанные с государством.

– Насколько реально добиться права голоса для неграждан на европейских выборах?

– Юридически это возможно. По сути, это вопрос политической воли.

– Если Эстония и Латвия будут против, вопрос не удастся решить? – Да, через голову Эстонии и Латвии этот вопрос не решить.

Перед политиками, которые этой проблемой занимаются, стоят две задачи: повлиять на Европарламент в целом, просветив коллег и показав, что такая проблема есть; вторая задача – лоббировать признание этой проблемы на уровне правительств стран ЕС.

– Много ли у вас единомышленников в Европарламенте, которые готовы обсуждать эту проблему?

– Сложно сказать, поскольку я не политик, а советник. Первую скрипку играют сами депутаты.

– Почему мы не видим подвижек, даже имея достаточно активных депутатов от Эстонии и Латвии?