Сб, 11.12.2021
Часто пациенты прибывают без одежды, документов, поэтому выписывая их, приходится искать им одежду Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы
Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы

Видео ⟩ За фиктивную вакцинацию задержаны 20 медработников. Пока никто из них не осужден

ФОТО: EPA/Scanpix

Число возбужденных уголовных дел в связи с фиктивной вакцинацией от Covid-19 увеличивается, и на сегодняшний день за такое нарушение задержано уже 20 медработников, сообщает передача Panorāma на LTV.

Однако ни один практикующий врач еще не был осужден судом, и ни у кого не аннулировано или приостановлено действие необходимого для работы сертификата. Чтобы сделать это, должно быть заявление, а вина - должна быть доказана.

Илзе Айзсилниеце, президент Латвийской медицинской ассоциации, указывает, что деятельность медработника нельзя приостановить или аннулировать без заявления и доказанного нарушения.

Аннулирование сертификата означает подведение черты карьеры врача в сфере здравоохранения, поскольку без него работать не разрешается.

Ко всем примерно 20 медицинским работникам, задержанным за фиктивную вакцинацию, применена мера пресечения в виде запрета на выполнение рабочих обязанностей, а в двух случаях - в процессе уже разрыв договора с медработником.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)


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