Видео ⟩ За фиктивную вакцинацию задержаны 20 медработников. Пока никто из них не осужден

Однако ни один практикующий врач еще не был осужден судом, и ни у кого не аннулировано или приостановлено действие необходимого для работы сертификата. Чтобы сделать это, должно быть заявление, а вина - должна быть доказана.
Илзе Айзсилниеце, президент Латвийской медицинской ассоциации, указывает, что деятельность медработника нельзя приостановить или аннулировать без заявления и доказанного нарушения.
Аннулирование сертификата означает подведение черты карьеры врача в сфере здравоохранения, поскольку без него работать не разрешается.
Ко всем примерно 20 медицинским работникам, задержанным за фиктивную вакцинацию, применена мера пресечения в виде запрета на выполнение рабочих обязанностей, а в двух случаях - в процессе уже разрыв договора с медработником.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)