Мизулина заявила, что Моргенштерн получает иностранное финансирование

Видео: интервью с Татьяной Мизулиной

Мизулина подчеркнула, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематично распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием". Говоря о пропаганде наркотиков в рэп-песнях она назвала и имя латвийского артиста Платины.

По ее словам, таким артистам дается определенный "файл", с указанными темами, которые необходимо постоянно затрагивать в своих текстах или видео.

"Об этом писали и средства массовой информации, о том, что у него (Моргенштерна) есть финансирование иностранного толка. […] Ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации", - цитирует Мизулину Газета.ru.

Лига безопасного интернета мониторит "определенные вещи", в том числе с использованием искусственного интеллекта. Благодаря этому у отдельных исполнителей и блогеров были выявлены "единые методики работы".

На заявление Мизулиной Моргенштерн ответил в Instagram-сторис. Рэпер заявил, что его критики пытаются пиарить себя и набивать себе цитируемость за счет его имени. "Народ России не глупый и все понимает", - написал он.

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