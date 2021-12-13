Латвия получила первые детские вакцины Pfizer/BioNTech

Он указал, что вакцины с оранжевой этикеткой для детей получены, и что

во второй половине этой недели может быть начата вакцинация против Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как уже сообщалось, вакцинация этой возрастной группы проводится специально адаптированными вакцинами Pfizer/BioNTech со специальной этикеткой и более низкой дозой.

Ранее министр подчеркивал, что необходимо сохранить принцип добровольной вакцинации детей.

Как сообщалось ранее, Европейское агентство лекарств зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение основано на оценке данных исследования, в котором преимущества вакцинации против Covid-19 перевешивают риски для этой группы населения. В исследовании приняли участие 3082 ребенка. В настоящее время это единственная вакцина против коронавируса, доступная в Европейском союзе для детей младше 12 лет.