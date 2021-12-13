Руслан Белый: "Я точно не хочу садиться из-за шуток на десять суток"

Белый поясняет, что ему было бы легче, "если бы эти правила игры были бы сформулированы":

"Я не считаю себя дураком: я подстрою свое творчество под эти правила игры. А когда они не сформулированы - ты как будто в сапера играешь. Ты на что-то наступаешь, и тебе говорят: "Ты с ума сошел, этого нельзя делать!" Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но такого закона [в котором было бы описано, что можно, а что нельзя] еще не существует".

Комик говорит, что сейчас непонятно, на что могут обидеться люди. Порой люди обижаются на какие-то вещи, "просто чтобы обидеться". Никто не научился взаимодействовать с социальными сетями, а потому все как путь по минному полю:

"На мой взгляд, есть ряд вещей, на которые люди, может, и имели бы право обидеться, а есть ряд вещей на которые люди обиделись просто потому, что это сейчас модно - обижаться, требовать извинений, заявлять о себе, проявлять тем самым какую-то позицию. Зарабатывать так подписчиков, славу в интернете".

Руслан Белый ФОТО: Пресс-фото

Белый считает, что ни у одних комиков в мире нет способа бороться с силовым или административным давлением. По поводу того, что шутки некотрых комиков интерпретируются в самом "плохом" варианте, Руслан имеет свою позицию: "Я готов согласиться с тем, что ряд комиков местами перегибают палку, а потом пытаются это скрыть за достаточно удобным механизмом "меня не так поняли". Но я не готов признавать, что их надо жестко за это наказывать.

За шутки сажать на десять суток? Считаю, что это очень странно. Это несправедливо. Дойдет до того, что актер, который сыграл нациста в художественном фильме, тоже нацист?".

Руслан указывает, что "пока комик не пришел к конкретному человеку домой и там не стал оскорблять этого человека, с него не может быть такого спроса".

Покидать Россию комик не намерен. Он перед выступления прогонял свои шутки через юристов, чтобы они соответствовали законам РФ: "Я начал это делать после того, как приняли закон об оскорблении власти. Понял, что могу нарушить этот закон, и стал прогонять свои выступления через юристов. Возможно, у меня плохие юристы, но, согласно их заверениям, мы никакие законы не нарушаем. [...] Потому я не понимаю, почему вставляются палки в мою профессиональную деятельность.

Сформулируйте правила игры, выпустите какой-нибудь новый закон, согласно которому нельзя вот это и это, и я продолжу свою профессиональную деятельность исходя из этого закона."

Руслан думает, что он ничего не сделал такого, за что его можно посадить на десять суток. Да, есть опасения, что его концерты продолжат отменять.