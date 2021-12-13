Победительница конкурса "Мисс Вселенная" - модель из Индии. Что о ней известно?
21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала обладательницей звания "Мисс Вселенная 2021".
21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала обладательницей звания "Мисс Вселенная 2021".
Что о ней известно?
Харнааз родилась в городе Чандигарх, который находится на севере Индии. Сейчас ей 21 год.
Ее брат рассказал Times of India, что у победительницы конкурса с детства страсть к модельному бизнесу, актерскому мастерству и танцам.
На странице участницы на сайте конкурса рассказывается, что источник ее вдохновения - мама, которая пошатнула патриархат, став успешным гинекологом и возглавив семью.
Сандху часто проводит время в компании друзей, занимается йогой, катается верхом на лошади и играет в шахматы.
Сейчас по контракту девушке нужно будет перебраться жить в Нью-Йорк и принимать участие в благотворительных акциях по всему миру.
Что еще?
Ранее до Харнааз представительница Индии побеждала в конкурсе 21 год назад - в 2000 году. Это была Лара Датта - индийская модель и актриса, которой в настоящее время 43 года.
Второе место в конкурсе заняла жительница ЮАР, на третьем месте - модель из Парагвая.
Мероприятие проходило в городе Эйлат (Израиль) на побережье Красного моря.
Прошлой "Мисс Вселенная" была 26-летняя программистка Андреа Меса из Мексики, которая получила свою корону лишь в этом мае - все из-за пандемии.