Победительница конкурса "Мисс Вселенная" - модель из Индии. Что о ней известно?

Что о ней известно?

ФОТО: Reuters/ScanPix

Харнааз родилась в городе Чандигарх, который находится на севере Индии. Сейчас ей 21 год.

Ее брат рассказал Times of India, что у победительницы конкурса с детства страсть к модельному бизнесу, актерскому мастерству и танцам.

На странице участницы на сайте конкурса рассказывается, что источник ее вдохновения - мама, которая пошатнула патриархат, став успешным гинекологом и возглавив семью.

Сандху часто проводит время в компании друзей, занимается йогой, катается верхом на лошади и играет в шахматы.

Сейчас по контракту девушке нужно будет перебраться жить в Нью-Йорк и принимать участие в благотворительных акциях по всему миру.

Что еще?

Ранее до Харнааз представительница Индии побеждала в конкурсе 21 год назад - в 2000 году. Это была Лара Датта - индийская модель и актриса, которой в настоящее время 43 года.

Второе место в конкурсе заняла жительница ЮАР, на третьем месте - модель из Парагвая.

Мероприятие проходило в городе Эйлат (Израиль) на побережье Красного моря.