Пн, 13.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Министр: вблизи латвийско-белорусской границы больше нет постоянных нелегальных иммигрантов

ФОТО: LETA

По словам министра внутренних дел Марии Голубевой, с осени нелегальные иммигранты больше не находятся у латвийско-белорусской границы постоянно и в течение длительного времени.

"У пограничной охраны нет информации о том, что вблизи границы есть какой-то лагерь. То, что люди выходят из лесов, означает, что где-то в Белоруссии они все-таки есть, но около нашей границы нет постоянного места, где люди собирались бы и ждали, когда можно будет пересечь границу", - сказала министр.

Министр добавила, что некоторые иммигранты, которые въехали в Латвию, вернулись в свои страны происхождения, такие как Ирак, или находятся в процессе возвращения.

В воскресенье, 12 декабря, пограничники предотвратили 19 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2919 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.


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