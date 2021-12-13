Министр: вблизи латвийско-белорусской границы больше нет постоянных нелегальных иммигрантов

"У пограничной охраны нет информации о том, что вблизи границы есть какой-то лагерь. То, что люди выходят из лесов, означает, что где-то в Белоруссии они все-таки есть, но около нашей границы нет постоянного места, где люди собирались бы и ждали, когда можно будет пересечь границу", - сказала министр.

Министр добавила, что некоторые иммигранты, которые въехали в Латвию, вернулись в свои страны происхождения, такие как Ирак, или находятся в процессе возвращения.

В воскресенье, 12 декабря, пограничники предотвратили 19 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2919 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.