Ср, 15.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

"Это мое место силы": российский музыкант Дмитрий Ланской о Латвии и шоу-бизнесе

Дмитрий Ланской ФОТО: Пресс-фото

"Латвия - это мое место силы", - говорит российский композитор, музыкант и продюсер Дмитрий Ланской, который вместе с женой Екатериной и детьми, вот уже шесть лет счастливо живет в нашей стране.

​Дмитрий Ланской и его семья живут в Латвии полноценной жизнью. Он здесь ощущает себя живым. Балтийское море и сосновый лес привлекают музыканта, потому что в когда-то у его родителей был дом на Колке. Пребывание здесь возвращает его в счастливое детство: "Латвия - это какое-то благословенное для меня место". 

ФОТО: Пресс-фото

Дмитрий и его супруга режиссер Екатерина Ланская-Сапожникова - это удивительная пара. Это творческий и партнерский союз, который находится на "межгалактическом уровне". У супругов все в жизни словно сказка или фантастическая повесть.

Еще в самом начале отношений, когда они только испытывали симпатию к друг другу и даже не встречались, Екатерина попала в аварию и чудом выжила. Ей была проведена сложная операция, был установлен титановый штифт. С этого трагичного момента началась их невероятная история любви.

Уже после из штифта супруги изготовили обручальные кольца, а эта история потом была экранизирована в сериале "Сладкая жизнь", который был снят в Латвии.

Потому совсем не удивительно, что седьмую свадебную церемонию Дмитрий и Екатерина повторили именно в нашей стране с соблюдением всех местных традиций!

ФОТО: Пресс-фото

Работы меньше не стало

Как говорит сам Дмитрий, у него много ипостасей. Он не только занимается своим музыкальным проектом Lanskoy & Co, является востребованным композитором и музыкальным продюсером в кино, но и работает в большой компания Good Story Media, снимающей сериалы. Пандемия, к счастью, не повлияла на производство - оно не останавливается: "Контент стал более востребован, потому что люди больше времени проводят дома, у гаджетов с Netflix или подобными платформами".

Лето 2020 года Дмитрий проводил с семьей в Юрмале. Внезапно пришло сообщение, что из-за пандемии коронавируса Россия закрывает границы. На тот момент музыканта там ожидали проекты, над которыми он работал. Было необходимо его непосредственное присутствие.

Тогда Ланской намеревался идти через границу пешком. Так и случилось. Он благополучно добрался до Москвы, где закончил музыкальные проекты к множеству кинокартин. За время пандемии при его участии вышли такие фильмы, как "Батя", "Нефутбол", сериал "Территория", "Семейный бюджет", "Будь моим Кириллом" и еще несколько многосерийных лент, в которых Дмитрий выступил музыкальным продюсером.

ФОТО: Пресс-фото

"Я - не клоун! Это не в моей природе!"

Дмитрий Ланской отмечает, что слишком рано попал в шоу-бизнес. История, в которой он был солистом популярной группы "Премьер-министр", была 20 лет назад, а потому он теперь немного держится в стороне от этого блеска и глянца:

"Не потому что он [шоу-бизнес - прим. редактора] плохой, а я хороший. Просто у меня несколько другой заряд. Я - не клоун! Это не в моей природе! Я могу что-то делать от чистого сердца и показывать. Нравится это кому-то или не нравится. Я не могу постоянно быть человеком-праздником!

ФОТО: Пресс-фото

В юности ему приходилось быть именно таким. Это изматывало Дмитрия, а потому он старается сторониться подобного опыта. Он больше не пытается соответствовать каким-то стереотипам. Ланской выбрал свой путь:

"Не потому что я "против" или "за". Я просто другой тип. В старом российском шоу-бизнесе принято, что все должно быть в перьях, гламурно, а мне важно про что. Любое творчество должно быть пронзительным. Оно должно трогать сердца. Блестки и гламур - это здорово. Но это дополнение, фантик, а должна быть вкусная конфета".

ФОТО: Пресс-фото

"Не запрещай себе мечтать"

Ранее Екатерина Ланская-Сапожникова выступила автором короткометражного фильма "Жизнь в рассеянном свете" на песню Дмитрия. В нем она исполнила главную роль. Работа вышла настолько хорошей, что получила главный приз Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A.

Напомним,  Екатерина Ланская-Сапожникова - режиссер и продюсер многочисленных видео работ, телевизионных проектов, международных фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, вдохновитель и организатор серии философских бесед с основателями авторитетного интеллектуального журнала Rīgas Laiks.

Галерея: съемки клипа "Жизнь в рассеянном свете"

9 декабря 2021 года Екатерина решила отпраздновать день своего рождения и объединить его с премьерой своей новой короткометражной ленты на музыку Дмитрия - "Не запрещай себе мечтать".

Галерея: день рождения Екатерины Сапожниковой-Ланской

Съемки клипа "Не запрещай себе мечтать" ФОТО: Пресс-фото

В съемках участвовала вся семья: сами супруги, их дети - София и Платон, а также яркие личности, олицетворяющие Латвию - страну, которую так полюбили артисты и которая вдохновляет их на воплощение новых творческих идей.

ФОТО: Пресс-фото

Идея короткометражного фильма "Не запрещай себе мечтать" созвучна сегодняшним реалиям, когда человеческие отношения, поддержка, любовь, взаимопонимание выходят на первый план. И музыканты, и творцы - первые, кто это остро чувствует. На съемку пригласили латвийские пары, чьи отношения наполнены любовью, заботой, теплом и счастьем.

ФОТО: Пресс-фото
ФОТО: Пресс-фото

"Состояние счастья - оно в голове и сердце человека. Не важно успешен он или нет. Будь он хоть пастухом. Человек счастлив вопреки всему, а не потому что. Это никаким образом не зависит от успеха.

Да, есть некий момент удовлетворения своего эго. Это важно в творческом плане. Ты понимаешь, что ты можешь. Это лучшая награда для творца. Но состояние счастья не от этого зависит. Это надо в себе воспитывать! [...]. Знание порождает скорбь, а быть счастливым все сложнее и сложнее, потому надо держаться за какие-то ориентиры. Например, дети", - отмечает Дмитрий. 

Интересно, что долгое время строки "Не запрещай себе мечтать" приписывали Марине Цветаевой. Екатерина Ланская-Сапожникова считает:

"В каждом слове заложен определенный код. Словами мы создаем новые миры, мы взаимодействуем друг с другом, движемся к своим целям и мечтам, вдохновляем, просим, добиваемся своего, спорим и соглашаемся, объясняемся в любви - выражаем бесконечную палитру чувств и эмоций".

И вот после долгой разлуки с Димой мы с детьми приготовили ему сюрприз, который помог нам показать, как мы соскучились по нему. Мы выучили к его приезду очень душевные, наполненные светом строки эпохального стихотворения "Не запрещай себе мечтать". Искренняя детская интонация, глубокий смысл и образы, радость встречи - все это вдохновило Дмитрия написать музыку на стихи молодой поэтессы Эризн, Луизы Миндуллиной, Так родилась новая, пронизанная нежностью музыкальная история", - подытоживает Ланская-Сапожникова. 

10 декабря макси-сингл появился на всех стриминговых музыкальных платформах (AppleMusic, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и т. д.).

Видео: клип-фильм "Не запрещай себе мечтать"


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