"Это мое место силы": российский музыкант Дмитрий Ланской о Латвии и шоу-бизнесе

​Дмитрий Ланской и его семья живут в Латвии полноценной жизнью. Он здесь ощущает себя живым. Балтийское море и сосновый лес привлекают музыканта, потому что в когда-то у его родителей был дом на Колке. Пребывание здесь возвращает его в счастливое детство: "Латвия - это какое-то благословенное для меня место".

Дмитрий и его супруга режиссер Екатерина Ланская-Сапожникова - это удивительная пара. Это творческий и партнерский союз, который находится на "межгалактическом уровне". У супругов все в жизни словно сказка или фантастическая повесть.

Еще в самом начале отношений, когда они только испытывали симпатию к друг другу и даже не встречались, Екатерина попала в аварию и чудом выжила. Ей была проведена сложная операция, был установлен титановый штифт. С этого трагичного момента началась их невероятная история любви.

Уже после из штифта супруги изготовили обручальные кольца, а эта история потом была экранизирована в сериале "Сладкая жизнь", который был снят в Латвии.

Потому совсем не удивительно, что седьмую свадебную церемонию Дмитрий и Екатерина повторили именно в нашей стране с соблюдением всех местных традиций!