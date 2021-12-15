"Это мое место силы": российский музыкант Дмитрий Ланской о Латвии и шоу-бизнесе

Как говорит сам Дмитрий, у него много ипостасей. Он не только занимается своим музыкальным проектом Lanskoy & Co, является востребованным композитором и музыкальным продюсером в кино, но и работает в большой компания Good Story Media, снимающей сериалы. Пандемия, к счастью, не повлияла на производство - оно не останавливается: "Контент стал более востребован, потому что люди больше времени проводят дома, у гаджетов с Netflix или подобными платформами".
Лето 2020 года Дмитрий проводил с семьей в Юрмале. Внезапно пришло сообщение, что из-за пандемии коронавируса Россия закрывает границы. На тот момент музыканта там ожидали проекты, над которыми он работал. Было необходимо его непосредственное присутствие.
Тогда Ланской намеревался идти через границу пешком. Так и случилось. Он благополучно добрался до Москвы, где закончил музыкальные проекты к множеству кинокартин. За время пандемии при его участии вышли такие фильмы, как "Батя", "Нефутбол", сериал "Территория", "Семейный бюджет", "Будь моим Кириллом" и еще несколько многосерийных лент, в которых Дмитрий выступил музыкальным продюсером.
"Я - не клоун! Это не в моей природе!"
Дмитрий Ланской отмечает, что слишком рано попал в шоу-бизнес. История, в которой он был солистом популярной группы "Премьер-министр", была 20 лет назад, а потому он теперь немного держится в стороне от этого блеска и глянца:
"Не потому что он [шоу-бизнес - прим. редактора] плохой, а я хороший. Просто у меня несколько другой заряд. Я - не клоун! Это не в моей природе! Я могу что-то делать от чистого сердца и показывать. Нравится это кому-то или не нравится. Я не могу постоянно быть человеком-праздником!
В юности ему приходилось быть именно таким. Это изматывало Дмитрия, а потому он старается сторониться подобного опыта. Он больше не пытается соответствовать каким-то стереотипам. Ланской выбрал свой путь:
"Не потому что я "против" или "за". Я просто другой тип. В старом российском шоу-бизнесе принято, что все должно быть в перьях, гламурно, а мне важно про что. Любое творчество должно быть пронзительным. Оно должно трогать сердца. Блестки и гламур - это здорово. Но это дополнение, фантик, а должна быть вкусная конфета".
"Не запрещай себе мечтать"
Ранее Екатерина Ланская-Сапожникова выступила автором короткометражного фильма "Жизнь в рассеянном свете" на песню Дмитрия. В нем она исполнила главную роль. Работа вышла настолько хорошей, что получила главный приз Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A.
Напомним, Екатерина Ланская-Сапожникова - режиссер и продюсер многочисленных видео работ, телевизионных проектов, международных фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, вдохновитель и организатор серии философских бесед с основателями авторитетного интеллектуального журнала Rīgas Laiks.
Галерея: съемки клипа "Жизнь в рассеянном свете"
9 декабря 2021 года Екатерина решила отпраздновать день своего рождения и объединить его с премьерой своей новой короткометражной ленты на музыку Дмитрия - "Не запрещай себе мечтать".