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Латвиец, который в английском городе Престон изнасиловал четырехлетнего ребенка, заключен в тюрьму, сообщает портал Manchester Evening News.

39-летний латвиец Янис Лиепа отрицал содеянное, но по решению суда был признан виновным.

Ребенок, чье имя не называется, рассказал матери про нападение только после того, как она просветила его насчет личной безопасности и сообщила, что никто не может его трогать.

Мать жертвы сказала суду, что это сильно повлияло на нее и на ребенка.

Она сказала: "Моему дорогому, смелому мальчику было всего четыре года. Он не понимал, что это неправильно."

Лиепа, скорее всего, будет выслан в Латвию, когда выйдет из тюрьмы.