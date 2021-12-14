Бизнесмены Европы и США выступили против российского закона о проверке иностранцев на сифилис и проказу

Письмо глав иностранных бизнес-ассоциаций, среди которых Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса, направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Уже давно ни один законодательный акт не вызывал такую огромную волну непонимания, огорчения и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Существует опасность, что Россия потеряет свою привлекательность как место работы для многих иностранных менеджеров", - сказал агентству Блумберг председатель Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

По информации источников агентства, министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что поднимет этот вопрос с соответствующими медицинскими и регулирующими органами на ежегодной встрече с европейским бизнес-лобби в понедельник.

В Торговой палате США и Ассоциации европейского бизнеса Би-би-си подтвердили, что письмо было отправлено в кабмин РФ.

Разработанный в МВД документ должен вступить в силу 29 декабря. В соответствии с законом, с этого числа почти все иностранцы, которые живут в России, должны раз в три месяца проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализ мочи и крови.

В документе утверждается перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В него вошли, в частности, туберкулез, лепра (проказа), сифилис и ВИЧ-инфекция.

Кроме того, проживающие в России иностранцы обязаны сдавать тесты на наркотики. Все эти требования касаются и членов их семей, начиная с семилетнего возраста.

С 1 июля этого года в России также изменились правила дактилоскопии: теперь все трудовые мигранты и иностранцы, которые въезжают в Россию на срок более 90 дней, обязаны сдать и в течение месяца предоставить в органы власти свои отпечатки пальцев. Исключения делались только для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний.