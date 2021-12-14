Дело о шпионаже депутата: под следствием также гражданин России

9 декабря по запросу Генпрокуратуры Сейм большинством голосов разрешил начать уголовное преследование Адамсонса. В прокуратуре пояснили, что в тот же день было принято решение о привлечении его к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса - шпионажу, мелкому мошенничеству и незаконному приобретению и хранению огнестрельного оружия.

Уже на прошлой неделе RUS TVNET сообщил, что депутату было предъявлено обвинение в мошенничестве с возмещением топлива на общую сумму около 100 евро. Также были обнаружены десятки патронов.

Прокуратура подтвердила, что в данном деле за незаконный сбор секретной информации с целью передачи ее непосредственно в службу внешней разведки, а также незаконный сбор другой информации в службу внешней разведки, также предъявлено обвинение гражданину России.

Летом прозвучала информация, что по этому делу задержан российский гражданин, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Геннадий Силонов.

Летом передача Nekā personīga сообщала, что арестован мог быть и Андрис Страутманис - бывший начальник Следственного отдела КГБ Латвийской ССР, сотрудник полиции безопасности и советник бывшего министра внутренних дел Марека Сеглиньша.

Имеющаяся информация говорит, что правоохранители подозревают Адамсонса более чем в 40 эпизодах возможного шпионажа.

В советское время Адамсонс занимал различные должности в ВМФ СССР. После восстановления независимости Латвии он одновременно был заместителем командующего Латвийскими военно-морскими силами и командиром бригады пограничной охраны, но позже ушел в политику.