Вт, 14.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Смертоносные пожары в Риге и Даугавпилсе

Пожар. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В минувшие сутки, 13 декабря, в результате пожаров в Риге и Даугавпилсе погибли два человека, сообщили LЕТА в Госполиции.

В понедельник вечером поступил вызов в жилой дом в Риге, где возник пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одноэтажном жилом доме горели предметы домашнего обихода площадью 50 квадратных метров и чердак площадью десять квадратных метров.

До прибытия VUGD один человек был эвакуирован из здания и передан медикам. Во время тушения пожара в здании был обнаружен мертвый мужчина.

Еще один пожар в жилом доме произошел в Даугавпилсе.

Одноэтажный жилой дом площадью 60 квадратных метров горел открытым огнем. Во время тушения пожара в здании был обнаружен мертвый мужчина.

В Кульциемской волости Талсинского края два человека находились на озере Энгуре и не могли добраться до берега своими силами, так как образовался густой туман.

Спасатели доставили людей на берег.


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