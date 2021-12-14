Норвегия снова ужесточает ограничения: в барах не подают алкоголь

Новые ограничения вступят в силу в ночь на среду, 15 декабря, и продлятся четыре недели.

В соответствии с новыми ограничениями бары и рестораны больше не смогут подавать алкоголь, работать по возможности будет необходимо удаленно, будут расширены обязанности по ношению масок, будет ограничен доступ к общественным бассейнам и тренажерным залам.

Также рекомендуется отменить крупные спортивные мероприятия.

Новые ограничения введены после предупреждения Норвежского совета здравоохранения о том, что количество новых случаев Covid-19 может подняться до 90 000 - 300 000 в день, а количество госпитализаций - до 200 в день, если новые меры приняты не будут.

В Норвегии в понедельник было выявлено 958 новых случаев заражения омикрон-штаммом, в том числе 472 в столице Осло.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере предупредил о серьезной ситуации, при которой дельта-штамм и новый, более заразный омикрон-тип могут привести к "полному заполнению системы здравоохранения".

Временной интервал между второй и третьей дозами вакцины от Covid-19 для медицинских работников и людей старше 45 будет сокращен до четырех с половиной месяцев.