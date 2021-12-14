Вт, 14.12.2021
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Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
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Норвегия снова ужесточает ограничения: в барах не подают алкоголь

Oslo ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 13 декабря, Норвегия объявила о новых ограничениях из-за распространения Covid-19 менее чем через неделю после предыдущего ужесточения. Виной тому - распространение омикрон-штамма и растущее число заболеваний и госпитализаций.

Новые ограничения вступят в силу в ночь на среду, 15 декабря, и продлятся четыре недели.

В соответствии с новыми ограничениями бары и рестораны больше не смогут подавать алкоголь, работать по возможности будет необходимо удаленно, будут расширены обязанности по ношению масок, будет ограничен доступ к общественным бассейнам и тренажерным залам.

Также рекомендуется отменить крупные спортивные мероприятия.

Новые ограничения введены после предупреждения Норвежского совета здравоохранения о том, что количество новых случаев Covid-19 может подняться до 90 000 - 300 000 в день, а количество госпитализаций - до 200 в день, если новые меры приняты не будут.

В Норвегии в понедельник было выявлено 958 новых случаев заражения омикрон-штаммом, в том числе 472 в столице Осло.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере предупредил о серьезной ситуации, при которой дельта-штамм и новый, более заразный омикрон-тип могут привести к "полному заполнению системы здравоохранения".

Временной интервал между второй и третьей дозами вакцины от Covid-19 для медицинских работников и людей старше 45 будет сокращен до четырех с половиной месяцев.

В Норвегии с населением 5,4 миллиона человек с начала пандемии зарегистрировано 317 870 случаев заболевания Covid-19 и 1136 смертей.


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