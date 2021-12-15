По всей Латвии затруднено движение из-за обледенения
Утром сегодня, 15 декабря, из-за гололеда и местами заснеженных дорог движение затруднено по всей Латвии, сообщила компания Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Утром сегодня, 15 декабря, из-за гололеда и местами заснеженных дорог движение затруднено по всей Латвии, сообщила компания Latvijas Valsts ceļi (LVC).
"Условия движения по всей стране сегодня утром сложные, на исправление ситуации потребуется время", - сообщает LVC, подчеркивая, что обледенение на дорогах может образоваться повторно даже после зимнего технического обслуживания.
Сегодня утром затруднено движение:
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Кулдиги, Лиепаи, Салдуса, Талси и Вентспилса.
Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. С целью улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 150 единиц зимней техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.