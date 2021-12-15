Ср, 15.12.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

По всей Латвии затруднено движение из-за обледенения

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Утром сегодня, 15 декабря, из-за гололеда и местами заснеженных дорог движение затруднено по всей Латвии, сообщила компания Latvijas Valsts ceļi (LVC).

"Условия движения по всей стране сегодня утром сложные, на исправление ситуации потребуется время", - сообщает LVC, подчеркивая, что обледенение на дорогах может образоваться повторно даже после зимнего технического обслуживания.

Сегодня утром затруднено движение:

  • по Таллиннскому шоссе от Берги до поворота на Бирини,
  • по Видземскому шоссе от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене,
  • по Валмиерскому шоссе от Мурьяни до Стренчи,
  • по Рижской окружной дороге,
  • по Баускому и Елгавскому шоссе на протяжении всего маршрута,
  • по Даугавпилсскому шоссе на всем его протяжении,
  • по Лиепайскому шоссе от Риги до Аннениеки,
  • по Вентспилсскому шоссе от Риги до Кудры,
  • по Резекненскому шоссе на всем его протяжении,
  • по шоссе Гребнева - Медуми,
  • по окружным дорогам Даугавпилса и Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Кулдиги, Лиепаи, Салдуса, Талси и Вентспилса.

Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. С целью улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 150 единиц зимней техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.


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