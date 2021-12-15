В Эстонии омикрон-штамм выявлен у 70 человек
В Эстонии выявлено 70 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм, пишет Rus.Postimees.
В Эстонии выявлено 70 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм, пишет Rus.Postimees.
В Латвии первые случаи омикрон-штамма Covid-19 были обнаружены 9 декабря Национальной референтной лабораторией Рижской клинической университетской больницы (RAKUS).
По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, ответственным учреждениям известны два заразившихся омикроном, которые вернулись из Швеции, еще два, которые связаны с Норвегией, один - с Великобританией, и в настоящее время есть один "местный случай".
"Сейчас мы находимся в режиме особой осторожности и внимания", - добавил Павлютс.
Напомним, омикрон-штамм коронавируса отличается от предыдущих вариантов нового коронавируса большим количеством мутаций, что делает его более заразным и менее восприимчивым к актуальным вакцинам от Covid-19. Тем временем уже прозвучали версии, что при омикроне заболевшие переносят болезнь легче, но это пока - ранние и оптимистичные выводы.