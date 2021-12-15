В Эстонии омикрон-штамм выявлен у 70 человек

В Латвии первые случаи омикрон-штамма Covid-19 были обнаружены 9 декабря Национальной референтной лабораторией Рижской клинической университетской больницы (RAKUS).

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, ответственным учреждениям известны два заразившихся омикроном, которые вернулись из Швеции, еще два, которые связаны с Норвегией, один - с Великобританией, и в настоящее время есть один "местный случай".

"Сейчас мы находимся в режиме особой осторожности и внимания", - добавил Павлютс.