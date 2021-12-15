"Есть две новости об омикроне - хорошая и плохая". Молекулярный биолог Анча Баранова о новом штамме

"Я с самого начала считала, что рано радоваться, прыгать и обниматься, потому что мол омикрон не страшен, он проходит в легкой форме. У нас выводы были сделаны преждевременно. Во-первых, потому что в Южной Африке совсем другая структура населения, чем в Европе. В ЮАР очень мало пожилых людей, лиц старше 60 лет меньше 5%. Также там популяция живет в других условиях, они в какой-то смысле плохие, но с точки зрения иммунологии довольно хорошие", - сказала Баранова.

По ее словам, выяснилось, например, что ковид в паре с малярией протекает не так тяжело, как прогнозировалось изначально. И это можно считать хорошей новостью.

"Например, почему-то оказалось, что ковид совместно с малярией протекает не очень тяжело", - сказала она.

Баранова также отметила, что важно получить данные о течении заболевания в Европе и Америке, чтобы сделать более объективные выводы об опасности омикрона. Но на это потребуется время.

"Второй момент: при очень быстром нарастании эпидемии в каждый момент времени у вас больных, находящихся на ранней стадии заболевания, больше, чем больных на поздней стадии заболевания. Поэтому в среднем у нас наблюдалось легкое течение. Нужно дождаться данных по Европе, тогда можно будет точнее сказать, насколько тяжело переносится этот штамм”, - сказала Баранова.

Британские власти заявили, что вариант коронавируса омикрон распространяется невероятно быстро, британский премьер подтвердил первую смерть от омикрона.