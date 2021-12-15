Высокопоставленный белорусский чиновник принял участие в нападении на польский КПП в ноябре

Станислав Жарин сообщил журналистам во вторник, 15 декабря, что на фотографиях, сделанных во время инцидента 16 ноября, идентифицирован заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев.

Жарин сказал, что Подлинев привлек внимание польских солдат и пограничников своим поведением, которое показало, что ему была отведена некоторая надзорная роль и что он, похоже, контролировал ситуацию.

"На наш взгляд, присутствие такого высокопоставленного лица в момент нападения показывает, насколько белорусские службы вовлечены в эту деятельность", - сказал Жарин.

"Это ясно показывает, что мы имеем дело с гибридными операциями", - добавил он.

Жарин также сообщил, что согласно имеющейся в его распоряжении информации, Подлиневу поручено отслеживать все миграционные потоки.

"Белорусские пограничники играют активную роль в пропагандистской войне против Польши, и Подлинев принимал активное участие в деятельности, направленной против Польши", - сказал Жарин.

Нападение на КПП Кузница 16 ноября было одним из самых серьезных инцидентов в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

Мигранты забросали польских силовиков камнями, гранатами и другими предметами, ранив девять полицейских, двух пограничников и солдата. Беспорядки длились два часа.