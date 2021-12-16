Во вторник, 17 декабря, стало известно о самоубийстве в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Одна из версий причин трагического поступка спортсмена - разрыв с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой. TVNET+ вспоминает хронологию отношений пары.
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Тимма и Седокова: от страсти и поездок в Латвию до развода и самоубийства
5 сентября 2019 года латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший тогда в российском клубе "Химки", публично объявил о разводе с матерью своего сына Кристиана - Саной.
Видео: Янис Тимма вечером перед смертью