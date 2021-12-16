Тимма и Седокова: от страсти и поездок в Латвию до развода и самоубийства

5 сентября 2019 года латвийский баскетболист Янис Тимма , игравший тогда в российском клубе "Химки", публично объявил о разводе с матерью своего сына Кристиана - Саной.

Спортсмен отметил, что расставание произошло уже полгода назад. Экс-супруга в Instagram опубликовала подтверждение слухов об измене Тиммы, но почти сразу пост удалила...