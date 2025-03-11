Почти две недели назад по заявлению депутатов Сейма от Национального объединения полиция возбудила уголовное дело против латвийского художника и ассоциированного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе. Теперь свою позицию по этому делу выразила министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), которая в своем профиле в Instagram выступила в защиту художника.
Министр культуры Латвии выступила в защиту художника Кристиана Бректе
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено из-за видеоролика, опубликованного в социальных сетях TikTok и Facebook. Этот ролик является частью серии "Готовим вместе с Кристианом Бректе". В опубликованном 17 ноября 2024 года видео художник запечатлен у памятника "Мать Латвия" на Братском кладбище, держа в руках сырое бычье сердце, которое он впоследствии готовит на камеру.
Расследование ведется по статье 229 Уголовного закона Латвии - "Уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта". Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
В интервью TVNET+ Бректе прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что политики должны защищать свободу искусства.
Министр культуры Агнесе Лаце также выступила с заявлением:
"Преследование художественной свободы недопустимо! Попытки ограничить творческое самовыражение не должны становиться инструментом политической риторики и контроля. В долгосрочной перспективе это может нанести непоправимый ущерб культурной сфере и ослабить творческий сектор в целом, подавляя свободу самовыражения и способствуя самоцензуре.
Реагируя на информацию о возбуждении уголовного дела против художника Кристиана Бректе, хочу напомнить, что мы живем в демократическом государстве, где у каждого есть право на свободу слова, а цензура запрещена".
Это уже не первое уголовное дело, возбужденное против Бректе. В 2021 году по заявлению адвоката Виктории Яркиной полиция начала расследование по обвинению в возможном изображении детской порнографии и сексуального насилия в его работах.
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