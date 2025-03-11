Министр культуры Латвии выступила в защиту художника Кристиана Бректе

"Преследование художественной свободы недопустимо! Попытки ограничить творческое самовыражение не должны становиться инструментом политической риторики и контроля. В долгосрочной перспективе это может нанести непоправимый ущерб культурной сфере и ослабить творческий сектор в целом, подавляя свободу самовыражения и способствуя самоцензуре.

Реагируя на информацию о возбуждении уголовного дела против художника Кристиана Бректе, хочу напомнить, что мы живем в демократическом государстве, где у каждого есть право на свободу слова, а цензура запрещена".