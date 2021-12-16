ECDC: только вакцинация не остановит распространение омикрон-штамма

"В нынешней ситуации вакцинация не позволит нам предотвратить воздействие омикрон-штамма, так как не будет времени, чтобы работать над недостатками в вакцинации, которые по-прежнему существуют", - отметила директор ECDC Андреа Аммон.

При этом центр повысил оценку риска в отношении влияния омикрона на здоровье общества от "высокой до очень высокой" до "очень высокой".

Призывается укрепить и вновь внедрить нефармацевтические мероприятия, в том числе обязательное ношение маски, гигиену рук, удаленную работу и попытки не допустить образования толп в общественных местах.

"Срочно необходимо реализовать сильные действия, чтобы в ближайшие месяцы сократить трансмиссию и уменьшить тяжелое бремя на системы здравоохранения и защитить наиболее уязвимую часть общества", - отметила Аммон.

Он добавила, что "есть индикация, что в странах ЕС и Европейской экономической зоны уже проходит местная трансмиссия". Моделирование ситуации показывает, что резкий прирост случаев омикрон-штамма неотвратим.

Как признала комиссар здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщение ECDC свидетельствует о том, что "следующие месяцы будут сложными".

"Омикрон, скорее всего, придет большой волной, заново рождая давления на систему здравоохранения", - сообщила комиссар.

66% жителей ЕС полностью вакцинированы, напомнила она, но европейские страны могут лучше, и "бустерные дозы должны стать нашим волнорезом".