Рецепт ⟩ 🍸 Яичный ликер с коньяком

RUS TVNETLifestyleКухня🍸 Яичный ликер с коньяком 17 декабря 2021, 7:07Рецепт ⟩ 🍸 Яичный ликер с коньякомrus.tvnet.lvReceptes.lvИллюстративное фото ФОТО: shutterstock.comНе знаете как скрасить пятничный вечер? Рецепт этого яичного ликера - в помощь!Ингредиенты: 6 яичных желтков;6 столовых ложек сахара;1/2 чайной ложки ванильного сахара;0,5 л коньяка.Приготовление: Яичные желтки с сахаром взбить миксером, добавить ванилин, продолжать взбивать, добавить коньяк и тщательно перемешать.Поставить полученную массу в холодильник на ночь. На следующий день процедить все с помощью марли дважды. Готово! Можно подавать к столу! рецептыалкогольликеркухнязимние праздники