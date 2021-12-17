Пт, 17.12.2021
Заболеваемость уже неделю, можно сказать, не уменьшается. В больницах очевидно самые большие проблемы доставляют невакцинированные пожилые люди. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Рецепт ⟩ 🍸 Яичный ликер с коньяком

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Не знаете как скрасить пятничный вечер? Рецепт этого яичного ликера - в помощь!

Ингредиенты: 

  • 6 яичных желтков;
  • 6 столовых ложек сахара;
  • 1/2 чайной ложки ванильного сахара;
  • 0,5 л коньяка.

Приготовление: 

  1. Яичные желтки с сахаром взбить миксером, добавить ванилин, продолжать взбивать, добавить коньяк и тщательно перемешать.
  2. Поставить полученную массу в холодильник на ночь. 
  3. На следующий день процедить все с помощью марли дважды. 
  4. Готово! Можно подавать к столу! 

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