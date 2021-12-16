Чт, 16.12.2021
Если предсказания о волне холода сбудутся, то с большой долей вероятности это будет самый морозный декабрь века Том Брицис, метеоролог Латвийского телевидения
Том Брицис, метеоролог Латвийского телевидения

Экс-продюсер Басты получил три года колонии общего режима

Баста ФОТО: скриншот видео

Первый продюсер рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко) и по совместительству один из основателей московского ночного клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер" Евгений Антимоний получил три года колонии общего режима. Об этом пишет Lenta.ru.

Предприниматель был взят под стражу за злоупотребление полномочиями. Кроме основного наказания - тюремного срока - Антимония на два года лишили права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях. Сообщили в пресс-центре суда. 

После вынесения приговора Евгению была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.

Ранее осужденный, кроме "Газгольдера", владел частью компании "Бинертон-Ка", которой принадлежал товарный знак сети пивных "Кружка". В 2015 году у "Бинертон-Ка" появилась угроза ареста данной торговой марки. Тогда Антимоний без ведома деловых партнеров продал права на марку, реальная стоимость которой оценивалась в 150 миллионов рублей (1,7 миллиона евро), за символические 100 рублей (1,20 евро) своей же фирме - "Рамш". Партнеры мужчины обратились в Следственный комитет России, который и возбудил уголовное дело.


НАВЕРХ
Back