В грузовом лифте Lido Vērmanītis погибла мойщица посуды

Служба неотложной медицинской помощи в 8:45 получила вызов на улицу Элизабетес, 65, в Риге, где медики констатировали смерть одного человека.

Как рассказала представитель Госполиции Криста Андерсоне, полиция получила вызов по указанному адресу в 9 часов утра, где была констатирована смерть женщины. Полиция расследует несчастный случай.

Говоря о произошедшем, Кирсонс признал, что это для предприятия "богом данная проверка", позволяющая еще более подробно увидеть все аспекты безопасности труда в компании.

"Для мойщицы посуды это был второй рабочий день.

Днем ранее она ознакомилась с правилами безопасности на работе, что видно на видеозаписи, однако она не подписалась за инструктаж. Это совершенно недопустимо и необъяснимо, почему человек решил залезть в грузовой лифт, где был раздавлен насмерть", - сказал Кирсонс.