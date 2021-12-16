В грузовом лифте Lido Vērmanītis погибла мойщица посуды
В грузовом лифте ресторана Lido Vērmanītis утром в четверг погибла мойщица посуды, подтвердил агентству LETA заместитель председателя совета Lido Гунар Кирсонс.
В грузовом лифте ресторана Lido Vērmanītis утром в четверг погибла мойщица посуды, подтвердил агентству LETA заместитель председателя совета Lido Гунар Кирсонс.
Служба неотложной медицинской помощи в 8:45 получила вызов на улицу Элизабетес, 65, в Риге, где медики констатировали смерть одного человека.
Как рассказала представитель Госполиции Криста Андерсоне, полиция получила вызов по указанному адресу в 9 часов утра, где была констатирована смерть женщины. Полиция расследует несчастный случай.
Говоря о произошедшем, Кирсонс признал, что это для предприятия "богом данная проверка", позволяющая еще более подробно увидеть все аспекты безопасности труда в компании.
Днем ранее она ознакомилась с правилами безопасности на работе, что видно на видеозаписи, однако она не подписалась за инструктаж. Это совершенно недопустимо и необъяснимо, почему человек решил залезть в грузовой лифт, где был раздавлен насмерть", - сказал Кирсонс.
Он отметил, что предприятие позаботится о похоронах сотрудницы и надеется, что получится найти ее близких.