В Австралии пятеро детей погибли, упав с надувного замка. Его снесло ветром

Учителя и дети начальной школы Хиллкрест в небольшом городе Девонпорт на острове Тасмания решили отпраздновать окончание учебного года на школьном поле. Для этого там установили огромный надувной замок и шары для зорбинга - экстремального аттракциона, когда человек бегает, плавает или катится с горки в прозрачном шаре.

Трагедия произошла утром. Школьники, в основном дети 10-12 лет, бегали по надувному замку, когда сильный порыв ветра сорвал его с места. Девять детей упали с высоты около 10 метров. Сотрудники экстренных служб прибыли на место трагедии буквально через несколько минут, однако детей с самыми сильными травмами невозможно было спасти.

Полиция подтвердила первую смерть в полдень, вторую - в 13:45, остальные три - ближе к вечеру. Еще четверо сильно пострадавших детей сейчас находятся в больнице. Среди погибших и раненых есть и мальчики и девочки.

Полиция начала расследование причин трагедии, однако пока там считают, что трагедия произошла из-за погодных условий. "Порыв ветра просто снес надувной замок и шары", - заявил комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн.

По окончании расследования полиция подготовит отчет для коронера совместно с WorkSafe Tasmania - организацией, которая следит за безопасностью труда.

Офицер полиции Дебби Уильямс, которая прибыла на место трагедии одной из первых, рассказала, что невозможно было смотреть на то, что случилось.

"Наша задача сейчас - обеспечить психологическую поддержку семьям, потерявшим детей и нашим коллегам, которые прибыли, чтобы оказать первую помощь пострадавшим детям", - заявила она.

Вертолеты скорой помощи прибыли на место трагедии буквально через несколько минут, но некоторых детей не удалось спасти ФОТО: ABC News/Monte Bovill

"Маленькие дети наслаждаются веселым днем... и это оборачивается ужасающей душераздирающей трагедией. Совсем незадолго до Рождества. Это просто разбивает нам всем сердце", - принес свои соболезнования премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Родители учеников рассказали местным СМИ, что школа постоянно устраивала такие праздники, надувной замок на школьном дворе уже устанавливали, и все проходило без каких-либо инцидентов.

"Невозможно представить, что веселый летний день закончился вот так. Мое сердце сжимается, когда я думаю о родителях, которые потеряли своих детей. Я чувствую себя виноватой за то, что испытываю облегчение от того, что мои дети не пострадали", - сказала журналистам одна из мам.

Полиция оцепила место трагедии ФОТО: Getty Images

Смертельные инциденты с участием надувных замков до этого случались в других странах и не раз.

В 2019 году двое детей погибли и еще 20 получили ранения в результате аналогичного инцидента в Китае.

Годом ранее в Великобритании умерла девочка, которую выбросило из надувного замка, лопнувшего на пляже Норфолка.