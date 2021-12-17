Ученый: сейчас омикрон сражается с дельта-вариантом

Никишин сообщил, что в настоящее время в Латвии подтверждено 20 случаев омикрона. 13 из них были завезены из других стран, шесть являются вторичными случаями, то есть инфицированными от приехавших из-за границы. "Но в одном случае речь идет не о привозном вирусе", - сказал он.

В то же время он подчеркивает, что омикрон в пределах одного домохозяйства распространяется в три-четыре раза быстрее дельта-штамма.

"Пока вирус может циркулировать, он будет мутировать.

Третья доза вакцины дает антителам больше силы, чтобы лучше бороться с омикрон-штаммом", - сказал ученый.

В свою очередь ученый Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш настаивает, что "при нынешнем уровне вакцинации и ограничений этот тип вируса действительно очень опасен". Он отмечает, что один человек в среднем может заразить еще четырех, даже если большая часть из них - вакцинированы. "Обнаружено, что этот вирус больше размножается в организме человека, но в тканях, отличных от легких".